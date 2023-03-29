الحلقة 7 من «جعفر العمدة».. هالة صدقى تهين والدة مى كساب

وجهت الفنانة هالة صدقي التي تلعب دور صفصف في الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان إهانات لوالدة مي كساب التي تجسد دور زوجته الأولى بعدما زارتها من أجل إقناعها بأن يردها جعفر بعدما طلقها في الحلقة الماضية.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل جعفر العمدة

وقالت لها صدقي: "أهلًا بنقيبة الجعانين أكلتي وشربتي وفطرتي واتضايفتي، أنا شوفت ناس كتير أشكال وألوان في حياتي مشوفتش ناس زيكوا إنتوا مصنوعين من إيه".

وخلال أحداث الحلقة الماضية، ألقى جعفر العمدة يمين الطلاق على مي كساب بعدما قبلت يد كارم شقيق إيمان العاصي زوجته الثانية من أجل أن يعيد لها نجلها الذي تم اختطافه منذ 19 عامًا.

وتدور أحداث مسلسل جعفر في إطار اجتماعي درامي كوميدي حول تاجر وهو محمد رمضان في حي السيدة زينب ومتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

ويعتبر مسلسل النجم محمد رمضان هو الوحيد في الموسم الرمضاني الذي انتهى صناعه من تصوير كافة المشاهد وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أول المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

وتأخذ قناة دي إم سي العرض الحصري لمسلسل جعفر العمدة وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.