الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا أرميا يستقبل الطفل شنودة بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

الانبا ارميا خلال
الانبا ارميا خلال استقباله

استقبل الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي للقبطي الأرثوذكسي، بمقر المركز الثقافي القبطي للأرثوذكسى، السيدة آمال إبراهيم والطفل شنودة عقب تسلمها اليوم كعائل مؤتمن.

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وكانت أسرة السيدة آمال إبراهيم، اليوم الأربعاء، تسلمت الطفل شنودة تنفيذاً لقرار نيابة شمال القاهرة الكلية، والقاضي بتسليم الطفل شنودة مؤقتاً إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.

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بداية تلك القصة عندما عثرت أسرة قبطية على طفل صغير تركه أحدهم داخل كنيسة في عام 2018، وقامت بتبنيه كونهم لم يرزقوا بأطفال، وأطلقوا عليه اسم "شنودة فاروق "، وظل مستقرًا في حياته معهم لمدة 4 أعوام، ولكن تحول الأمر لجحيم بالنسبة لتلك الأسرة بعد أن تم أخذ الطفل منهم في سبتمبر الماضي.

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وتعرضت أسرة شنودة الحاضنة له لخلافات مع ابنة شقيق الزوج حول الميراث، حيث اعتقدت أنه بتبني الطفل سيحجب الميراث عنها، فقدمت ابنة شقيق الزوج المتبني للطفل شنودة شكوى إلى مكتب المدعي العام للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، وأبلغت بقسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو مجهول النسب بالنسبة للقانون.

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