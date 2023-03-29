الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الحكومة يوجّه بضرورة تكثيف جهود انتقال الوزارات تدريجيا للعمل من العاصمة الإدارية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع باستعراض أبرز تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها التوجيه بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري للدولة بشكل كامل ونوعي، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن عدداً من الوزارات انتقلت بالكامل إلى مقارها بالحي الحكومي، وبدأت تمارس عملها بصورة كاملة من العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً بضرورة أن تستكمل الوزارات الأخرى تدريجياً إجراءات الانتقال، وستتم متابعة ذلك دورياً.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تكليفات الرئيس السيسي خلال اجتماعه بالحكومة بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوجيهه بمواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة، والمتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للأعمال بشكل دوري، مؤكداً المضي في استكمال مشروعات المبادرة بالنظر إلى أهميتها في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني الريف المصري.

اجتماعه اليوم برئاسه الدكتور مصطفي مدبولى اجتماع الحكومة اليوم الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة استهل الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الذكية الرئاسية حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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