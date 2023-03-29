الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بالقانون.. 9 التزامات على الدولة تجاه «قادرون باختلاف» لتعلم المهارات

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

بالتزامن مع عرض مسلسل "تحت الوصاية" الذي تدور أحداثه حول قضية من القضايا التي تتعلق بفكرة الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب، والصراعات مع المجلس الحسبي، وكذلك مع الورثة حول تحديد من يتولى الولاية على الأبناء بعد وفاة الأب، يأتي قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لينصف ذويه ويضمن تحقيق دمجهم داخل المجتمع، واعطائهم كافة حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، لازما كل جهة من جهات الدولة ومؤسساتها بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة سواء في شكل إعفاءات أو امتيازات منحها القانون لذوي الإعاقة.

وعرف القانون المطبق حاليا ذوي الإعاقة على أنه: «كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، ما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين».

وراعى مشروع القانون حق ذوي الإعاقة في التعليم، ففيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، فينص على أنه يجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وسبل التعامل معهم.

حيث ألزم القانون الدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير الآتي:

١- تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة
٢-  طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة.
٣- مهارات التوجيه والتنقل.
٤- تيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران.
٥-  تيسير تعلم لغات التواصل ومنها لغة الإشارة.
٦- تشجيع الهوية اللغوية لذوي الإعاقة السمعية.
٧- كفالة توفير التعليم لذوي الإعاقة السمعية والبصرية أو مزدوجي الإعاقة، بأنسب اللغات.
٨- طرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان.
٩- توافر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.

مسلسل تحت الوصاية فكرة الوصاية المجلس الحسبي الولاية على الأبناء حق ذوي الاعاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

«الدستور» تكشف تفاصيل مذبحة الأجانب فى الزمالك

أسعار الأرز والشعير اليوم الأربعاء 29/ 3/ 2023

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7.. مفاجأة غير متوقعة بعد تعرض «أمجد» لحادث أليم

منفذة إطلاق النار فى ناشفيل خبأت 7 قطع سلاح فى منزلها

أهلا رمضان| أسعار الزيت بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 29-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه