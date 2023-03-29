«مهرة وجابر» يضعان «العوضي وياسمين عبد العزيز» في مرمى رضوى الشربيني.. ما القصة؟

مزاح دار بين الإعلامية رضوى الشربيني، والنجم أحمد العوضي والنجمة ياسمين عبدالعزيز، بسبب مشهد من مسلسلهما المشارك في السباق رمضان 2023 والذي يحمل اسم “ضرب نار”.

وظهرت ياسمين عبد العزيز، والتي تجسد دور “مهرة” ضمن سياق المسلسل في مشهد تحاول أن ترجع “العوضي” والذي يجسد شخصية “جابر أبو شديد” عن قرار سفره إلى الصعيد فجأة، وكانت تبكي ومتمسكة به، ليرفض طلبها ويتركها ويغادر على الفور.

ونشرت رضوى الشربيني، تعليقًا مازحًا على طريقة “الكوميكس” وتبدو فيه معترضة على رد فعل “مهرة”، وجاء فيه صورتها وهي تعلق على المشهد بكلمات مثل “إيه ده؟، بتبكي يا مهرة، هو الكلام ده بجد!، ده فوتوشوب صح، اترجيه يا ختي اترجيه”.

ورد الفنان أحمد العوضي، على منشور رضوى الشربيني مازحاً: "خليكي محضر خير يا رضوى"، لترد عليه بـ"أبدًا"، وأرفقتها بتعبيرات ضاحكة.



وبعد لحظات، دخلت ياسمين عبد العزيز، على الخط، وعلق على البوست: "مش أنا"، فعاودت رضوى الشربيني الرد على ياسمين عبدالعزيز قائلة: “أنا علمتك كده، أقول إيه للناس يا ياسمين البت بتتشحتف علشان راجل”.

قصة مسلسل ضرب نار

تدور الأحداث حول مهرة “ياسمين عبد العزيز” وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد "أحمد العوضى" القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال “ماجد المصرى” الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الأتربى، مها نصار، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، ايسل رمزى، زينة منصور، محمود غريب، هشام المليجى، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، صبرى عبد المنعم، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمود فايز، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.