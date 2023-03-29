الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سى إن إن: سوق العقارات التجارية بالولايات المتحدة «فى ورطة»

سوق العقارات التجارية
سوق العقارات التجارية في الولايات المتحدة

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن سوق العقارات التجارية في الولايات المتحدة "في ورطة" بسبب الضغوط المصرفية الأخيرة وسياسة الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة.

 

وذكرت الشبكة أن قلق الاقتصاديين يتزايد بشأن صناعة العقارات التجارية التي تبلغ قيمتها 20 تريليون دولار، فبعد عقود من النمو المزدهر المدعوم بأسعار الفائدة المنخفضة والائتمان السهل اصطدمت العقارات التجارية بجدار.

 

وانخفضت تقييمات العقارات المكتبية والتجزئة منذ أن أدى الوباء إلى انخفاض معدلات الإشغال والتغييرات في مكان عمل الناس وكيفية التسوق. جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة قد أضرت أيضًا بالصناعة المعتمدة على الائتمان.

 

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن تضيف الضغوط المصرفية الأخيرة إلى تلك المشاكل، ويأتي الإقراض لمطوري ومديري العقارات التجارية إلى حد كبير من البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث كان الضغط على السيولة أكثر حدة، فحوالي 80 ٪ من جميع القروض المصرفية للعقارات التجارية تأتي من البنوك الإقليمية ، وفقًا لخبراء الاقتصاد.

 

وقال الاقتصادي الأمريكي ريتشارد رامسدن: "أعتقد أنك سترى البنوك تتراجع عن التزاماتها العقارية التجارية بسرعة أكبر في عالم حيث يكونون أكثر تركيزًا على السيولة، وأعتقد أن هذا سيكون شيئًا مهمًا يجب مراقبته خلال الأشهر والأرباع القادمة".

 

وكشف التقرير أنه في الآونة الأخيرة، صعد البائعون على المكشوف من رهاناتهم ضد الملاك التجاريين، مما يشير إلى أنهم يعتقدون أن السوق سيستمر في الانخفاض حيث تحد البنوك الإقليمية من الوصول إلى الائتمان، فالعقارات هي الصناعة الأكثر تقصيرًا على مستوى العالم وثالث أكثر الصناعات في الولايات المتحدة.

 

هل تلعب إمكانية حدوث ركود وشيك في الأفق دوراً في ذلك؟

وقال التقرير إنه نظرًا لأن الائتمان أصبح أكثر ندرة وغلاء، فمن الصعب معرفة قيمة المباني بالضبط، حيث تفتح هذه الفجوة بين البائعين والمشترين، فيرغب البائعون في الحصول على أسعار متأخرة في عام 2021، ويقول المشترون “لا نعرف ما هي الأشياء التي تستحق، لذا سنقدم لك هذا العرض المنخفض”، كان هذا يحدث بالفعل والنتيجة من فارق السعر هذا أدى إلى انخفاض نشاط الصفقة.

وأوضح أنه لا يوجد اتفاق واسع على تقييم الأصول، ووف يؤدي عدم اليقين الاقتصادي إلى تفاقم هذا الاتجاه، وإذا كنت بنكًا فسيكون من الصعب جدًا الإقراض مقابل قيمة المبنى إذا كنت لا تعرف قيمة المبنى حقًا.

الاحتياطي الفيدرالي الامريكية الحصول على الصغيرة والمتوسطة القروض المصرفية العقارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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