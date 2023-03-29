مالي تُقصي السنغال وتتأهل لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا.. والنيجر تصعد على حساب السودان

بلغ منتخب مالي الأوليمبي، نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، عقب تغلبه على ضيفه منتخب السنغال، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد (26 مارس) بالعاصمة ياوندي، ضمن إياب الدور الثالث للتصفيات المؤهلة للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في داكار، قد انتهت بفوز المنتخب السنغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل ثلاثية المنتخب المالي كل من حميدو ديالو، وكاموري دومبيا، ومامادو سنجاري، في الدقائق 61، 66، 72 من عمر المباراة.

ومن جانبه، أكمل منتخب النيجر، عقد المتأهلين إلى النهائيات، عقب تغلبه خارج ملعبه، على مضيفه منتخب السودان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد نادي الهلال بأم درمان، في إياب الدور ذاته.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في العاصمة نيامي، قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتمكنت منتخبات الجابون وغينيا وغانا من حجز مقاعدها في نهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بالفوز على كل من الكاميرون ونيجيريا والجزائر (على الترتيب).

وكان المنتخب الأوليمبي المصري، أول المتأهلين إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وذلك على حساب منتخب زامبيا، بالفوز عليه ذهابًا في القاهرة، قبل أن يتعادل الفريقان إيابًا في ندولا، دون أهداف.

وحجز منتخب الكونغو، مقعده في النهائيات، على حساب جنوب إفريقيا، بعد التعادل ذهابًا خارج ملعبه، بهدف لمثله، ثم التعادل إيابًا على ملعبه، دون أهداف، ليتأهل مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وستقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لعام 2023 بالمغرب، خلال شهر يونيو المقبل.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل مباشرة إلى مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، على أن يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع ملحقًا مع رابع القارة الآسيوية.