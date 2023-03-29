رسميًا.. هيرفي رينارد يرحل عن تدريب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رحيل الفرنسي هيرفي رينارد عن تدريب المنتخب الأول، بناءً على طلبه.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا عبر حسابه على موقع “تويتر”، جاء فيه:" وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني “هيرفي رينارد”، برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد".

وأضاف: "وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة".

وقالت صحيفة "الإخبارية" السعودية، أن رينارد فسخ عقده رسميًا مع السعودية بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده.

ويستعد رينارد لتدريب منتخب سيدات فرنسا، بعد أن ربطته التقارير بتدريب الديوك منذ الأسبوع الماضي.

وكان رينارد قد تولى القيادة الفنية للمنتخب السعودي في يوليو 2019، واستطاع قيادة الأخضر نحو التأهل لكأس العالم قطر 2022.

وتحت قيادته، فاز الأخضر على المنتخب الأرجنتيني بطل العالم بنتيجة 2-1 خلال مرحلة المجموعات، لكنه بعد ذلك خسر من بولندا والمكسيك مودعًا البطولة من الدور الأول.