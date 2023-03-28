«سوق الكانتو» الحلقة 6.. أمير كرارة ينتصر على ضياء عبد الخالق

بدأت منذ قليل، الحلقة 6 من مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة ومي عز الدين ونخبة من نجوم الفن، ومن المقرر أن تكشف العديد من الحقائق والمفاجآت.

تفاصيل الحلقة 6 من مسلسل سوق الكانتو

وبدأت الحلقة بمشهد انتصار “طه القماش” أمير كرارة على “المعلم عوض” ضياء عبد الخالق، بعد اكتشاف كذبه، وتخبئة بضاعة “حسنين” عبد العزيز مخيون، وادعائه بأنها ضاعت بالبحر، وسلط “طه” “مدبولي” بسرقة هذه البضاعة وتسليمها لشيخ الحارة، وهو ما نجحوا في فعله ما أثار غضب “المعلم عوض”.

وفي مشهد آخر، انفعل “عوض” ضياء عبد الخالق على صبيه “رشاد” فتحي عبد الوهاب، والذي اتفق معه على تدبير مكيدة لـ “طه” وكن فشلوا في فعلها، فينفعل “رشاد” هو الأخر على صديقه بالعمل بسبب ما سمعه من مضايقات ولوم وإهانة من “عوض”.

مواعيد عرض سوق الكانتو

جدير بالذكر أن يعرض “سوق الكانتو” في تمام الساعة الـ 9 مساءً والإعادة الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، حصريا على شاشة dmc.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث سوق الكانتو في إطار اجتماعي درامي، حول منطقة شعبية تدعى سوق الكانتو وهو القماش، ليقع شاب يدعى “طه القماش” أمير كرارة، في حب فتاة يونانية تدعى “راوية” مي عز الدين، وتتوالى الأحداث في حقبة زمنية ترجع لفترة الخمسينيات، وتكشف الأحداث العداوة بين عائلة القماش ومنافسيها، و كيف بدأت قصة حب “طه وراوية”.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن بجانب النجم أمير كرارة وهم الفنان فتحي عبدالوهاب، والفنانة مي عز الدين، وعبد العزيز مخيون وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.