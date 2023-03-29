«هل نحن على أعتاب حرب باردة صينية أمريكية؟».. أكاديمي يُجيب

قال الدكتور رامي القليوبي، أستاذ بكلية الاستشراق بموسكو، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي وزير الخارجية الأسبق، هنري كسينجر، ذكر في مقابلة مع أحدى الصحف الاسبانية، أن الحرب الباردة الثانية أقوى وأخطر من الأولى، وأن تلك الحرب يمكن أن تبدأ بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف “القليوبي" خلال مداخلة عبر “سكايب” ببرنامج “ملف اليوم”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يمارس دورًا في تجنب تلك الحرب في ضوء زيارة ماكرون، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكنه التخفيف من تلك الحرب المرتقبة.

وعلق: "في رأيي ستكون تلك الحرب مختلفة عن الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة".

وأوضح أن الاتحاد السوفيتي كان دولة مكتفية ذاتيًا من الناحية الاقتصادية بشكل كبير، وهو ما أتاح لها إقامة ستار حديدي وعزل نفسها عن الحرب، لافتاً إلى أن عالم اليوم يتسم بدرجة عالية من الترابط الاقتصادي، متسائلًا: "كيف تدخل في حرب باردة مع طرف يربطك به حجم تبادل تجاري يصل لـ 800 مليار دولار سنويًا كما هو الحال بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟".