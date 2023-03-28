الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتهمة قتل حبيبته وسرقتها داخل أرض زراعية.. المؤبد لعامل في قنا

اسعاف
اسعاف

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر، وياسر عرفة الرئيسين وأمانة سر أحمد جمال مبارك، ومحمد عبدالعزيز، في عزبة طايع، بالسجن المؤبد لعامل بتهمة قتل حبيبته وسرقتها مركز نقادة، غربي محافظة قنا.


ترجع أحداث الواقعة إلى يوم 5 من شهر يونيو من عام 2022 عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نقادة برئاسة المقدم محمد مجدي الخطيب، على جثة فتاة تُدعى " آيات.ع.م، تبلغ من العمر 20 عامًا، بعد تغيبها أسبوع بها آثار خنق في الرقبة وملقاة داخل الزراعات في عزبة طايع، مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

 

وتبين بعد تكثيف التحريات أن مرتكب الواقعة جارها ويعمل مع والدها يُدعى "علاء.ع، يبلغ من العمر 35 عامًا، عامل أجري


واعترف المتهم أنه يربطه علاقة عاطفية مع المجني عليها وتقابله على فترات وسط الزراعات ويوم الواقعة قابلته في منتصف الليل وكان معها مبلغ مالي خنقها بطرحتها وسرق هاتفها المحمول والمبلغ المالي وظل يبحث عنها مع أسرتها.

 

تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 1576 لعام  2022 كلى قنا والتي قضت بالسجن المؤبد على المتهم وغرامة 10 آلاف جنيه.

 

 


 

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