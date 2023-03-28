هل أجر الاستماع للقرآن الكريم مثل من يقرأ؟.. مفتي الجمهورية يجيب

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم الأميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة مع تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان.

وقال خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يجب على الآميين اغتنام الفرصة في هذا الشهر الكريم، وعليهم استماع القرآن الكريم إما من خلال إذاعة القرآن أو الهواتف، مؤكدًا أن الاستماع يوازي القراءة.

سبب العمل بإجماع الأمة في الفقه

كما كشف خلال الحلقة سبب الاستدلال بإجماع الأمة، مؤكدًا أن الإمام الشافعي، عندما سئل عن سبب أخذه بإجماع الأمة، أخذ يقرأ القرآن الكريم، وقيل إنه راجعة في ليلة 300 مرة بتمريره على الذاكرة إلى أن أتى لقوله تعالى "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا"، ليتأكد أن سبيل المؤمنين هو حجة، والله لا يرتب العقاب الشديد إلا إذا كان الأمر واجب الاتباع.