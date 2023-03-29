رئيس جهاز الشروق يعلن البدء فى رفع كفاءة وتطوير مدخل السويس (2)

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية الشروق، عن بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مدخل السويس (2)، حيث ياتي ذلك في إطار خطة جهاز مدينة الشروق لرفع كفاءة وتطوير المداخل للمدينة.

وأشار المهندس علي سعد إلى أن أعمال مدخل السويس تتضمن العديد من الإضافات، منها استعاضة المزروعات التالفة، مع زيادة أنواع أخرى من شتلات الزهور بالمسطح الأخضر الموجود بالمنطقة الوسطى للمدخل، وكذا المسطحات الموجودة بمسارى الدخول والخروج، علاوةً على تنفيذ بعض التغيرات والإضافات بعناصر تنسيق الموقع ككل والمجسم الحالى (اللاند مارك) المواجه لطريق السويس، وذلك بهدف إضفاء اللمسة الجمالية للأعمال.

ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق بسرعة الانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل نظرًا لكونه واحدا من أهم مداخل مدينة الشروق.

ويواصل جهاز مدينة الشروق، برئاسة المهندس على سعد ئيس الجهاز، تكثيف الزراعات المتنوعة من ورود وشجيرات بمدخل السويس 1، ضمن خطة تجميل مداخل مدينة الشروق جانب من الأعمال لأحدث التطورات.

وتابع المهندس علي سعد، رئيس الجهاز، الأعمال الجارية لتنفيذ واحد من أحدث محاور الطرق، وذلك بالحى الرابع بالمنطقة الفاصلة بين الكمبوندات، وبهدف تيسير الحركة المرورية والانتقال بين الأحياء السكنية المجاورة بكل يسر.

وأضاف رئيس الجهاز بأن طول المحور حوالى 1600 متر، وبعرض ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، وبه رصيف مشاة وجزيرة وسطى، وجارٍ العمل حالياً بطبقة السن والأرصفة وغرف الصرف الصحى وتركيب أعمدة الإنارة.

كما وجه رئيس الجهاز طاقم الإشراف والشركة المنفذة بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل وبأعلى جودة والالتزام بمعدلات التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة.

وأكد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق بسرعة انتهاء المشروع خلال شهر رمضان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وذلك وفقا لخطة الدولة لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمقيمين بالمدينة.

المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية الشروق

المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية الشروق