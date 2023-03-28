الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رواد السوشيال ميديا يشيدون بدور أحمد أمين في «الصفارة»

جانب من كواليس مسلسل
جانب من كواليس مسلسل الصفارة

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدور «شفيق» الذي يلعبه النجم أحمد أمين في مسلسل «الصفارة»، الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2023. 

وتداول المستخدمون على نطاق واسع منشوراً جاء فيه: «فيه ممثل بيعيش في شخصية واحدة لسنين كتير لحد ما يستهلك موهبته ونجمه يبهت وفي ممثل مايقدرش يقدم الشخصية إلا مرة واحدة، لأنه مؤمن بأن نجاحه وحفاظه على موهبته بييجي من تجريبه واختلافه طول الوقت».

وأضاف: «مسلسل الصفارة قصة مكتوبة بشكل حلو، كاست لذيذ  فيه شوية ضحك حلوين جدا بالنسبالي انا طبعا أحمد أمين ممثل شاطر قوي قوي قوي».

مسلسل «الصفارة» بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

تدور أحداث المسلسل حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

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