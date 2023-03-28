الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح محطتي صرف صحي

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، محطتي رفع صرف صحي تقسيم 15 مايو بجمصة بعد إعادة تطويرهم بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، لحل مشكلات الصرف الصحي لتقسيم 15 مايو لحين توفير اعتمادات مالية للمرحلة الثانية لتطوير شبكات الصرف الصحي، وتفقد جميع أقسام المحطات واستمع لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصحي حول عملية التشغيل.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وسلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، وأيمن عزت رئيس مدينة جمصة.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه منصب رئيس الجمهورية من أهم أولوياته وضع حلول جذرية لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه مختلف القطاعات الخدمية سواء بنية تحتية أو مشروعات متوقفة منذ سنوات، لإعادة لمصر مكانتها بين الأمم والشعوب.

وأكد مختار أن ما حدث ويحدث خلال الـ9 سنوات الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في إقامة مشروعات قومية لم تشهده مصر من قبل من مشروعات بنية تحتية وشبكات طرق عملاقة ومدن ذكية جديدة وتطوير المناطق غير المخططة وغيرها.

وقال إن افتتاح محطات 15 مايو اليوم جاء بعد توقفها أكثر من 20 عام لخدمة أكثر من 35 ألف وحدة سكنية، من أجل عودة الحياة إلى هذه المدينة.

كما أشار إلى أن تقسيم 15 مايو تم البدء في إنشائه منذ عام 2000 على مساحة 510 فدان ويضم 4,200 قطعه سكنية، وتضم كافة الخدمات لتكوين مجتمع سكني عمراني متكامل.
 

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية صرف صحي جمصة

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بعد الفاصل

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