حملات تموينية مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط أحد المنافذ وبه كمية من السكر ناقص الوزن وقد تم تحرير المخالفة وعرضها على النيابة العامة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

كما أسفرت الحملات عن تحرير ٥٢ محضرًا تموينيًا، منهم ٥ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد ٣ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا سلع منتهية الصلاحية غش تجاري، عدد ٨ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٣ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٩ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ١٦ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن.

وعلى الجانب الآخر، نفذ جهاز تعمير سيناء عملية رصف وتطوير لمنطقة عمارات الإعلام، وذلك بعد أن تمت أعمال إحلال شبكة مياه الشرب بمعرفة هيئه قناه السويس.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكليف جهاز تعمير سيناء بتطوير ورصف منطقة عمارات الإعلام بنطاق حيِّ ثالث.

واستمرارًا لأعمال التطوير والرصف التي تستهدف جميع المناطق التي لم تصلها يد التطوير منذ عقود.

كما تم التنسيق الكامل مع مديرية الطرق والنقل، بخصوص أعمال التوسيع ورصف مساحات الانتظار وإنشاء الأرصفة باستخدام البلاط الإنترلوك، وإنشاء غرفة شبكة صرف مياه أمطار وضبط مناسيب مطابق الصرف الصحي ليشمل التطوير جميع المرافق بالمنطقة.

جدير بالذكر، أن المنطقة لم يحدث بها أي أعمال تطوير ورصف منذ إنشاء عمارات الإعلام في ثمانينات القرن الماضي، وتمت أعمال الرصف بناء على توجيهات محافظ الإسماعيلية بوضع الأولوية للمناطق التي لم يحدث بها تطوير منذ فترة طويلة.

وتنفيذ أعمال التطوير من خطة الدعم المخصصة لمحافظة الإسماعيلية من وزارة الإسكان وتحت إشراف جهاز تعمير سيناء.