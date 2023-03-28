الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بنك الطعام المصرى يستقبل عددًا من المشاهير لمشاركة المستحقين تناول الإفطار داخل مائدة الرحمن

بنك الطعام المصري
بنك الطعام المصري يستقبل عدد من المشاهير

◄ نجوم المجتمع شاركوا الأسر الفقيرة فرحتهم بالشهر الفضيل ضمن برنامج إفطار صائم

 استقبل بنك الطعام المصري، يوم الأحد الموافق 26 مارس، عددا كبيرا من المشاهير من نجوم الفن والمجتمع في أكبر مائدة رحمن تابعة له، الذين حرصوا على تناول الإفطار داخل الخيمة المقامة بجوار مقر بنك الطعام بالتجمع الثالث مع ضيوف الرحمن من الصائمين، وذلك بحضور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ود. نيازي سلام رئيس مجلس إدارة البنك.


يأتي الحضور تلبية للدعوة التي وجهها بنك الطعام المصري لعدد من المشاهير لزيارة المائدة وتناول الإفطار مع عدد من المستحقين، بهدف دعم جهود بنك الطعام في توفير الغذاء اللازم للفئات الأكثر احتياجا، ومشاركة الأسر البسيطة فرحتهم بالشهر الفضيل، ولاقت الدعوة استحسانا، وشهدت مائدة الرحمن حضور كل من الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الإعلامية دعاء فاروق، لاعب الكرة الكابتن أحمد حسن، الداعية مصطفى عاطف، داليا البحيري، مي كساب، يسرا اللوزي، هلا رشدي، ونسرين طافش.

بنك الطعام المصري يستقبل عدد من المشاهير 
بنك الطعام المصري يستقبل عدد من المشاهير 

تقدم مائدة الرحمن الإفطار بشكل يومي لعدد 700 مستفيد، بالإضافة إلى توزيع 300 وجبة، وإقامة بعض الأنشطة وملعب للأطفال لنشر السعادة للأسر المستحقة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن 100 مائدة رحمن ينفذها بنك الطعام المصري بجميع محافظات مصر، وتستوعب بين 250-700 مستفيد يوميا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من مليون كرتونة طعام، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بما يخدم أكثر من 4.5 مليون فرد خلال الشهر المعظم، وذلك تحت شعار "الغذاء أساس الحياة" اعتمادا على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على ما يقرب من 2.4 مليون فرد على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، يسعى بنك الطعام من خلالها لمساعدة الأسر المستحقة بتوفير 50 مليون وجبة على مدار الشهر الكريم من خلال برنامج إفطار صائم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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