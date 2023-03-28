الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد الإقبال عليه.. «قصور الثقافة» تواصل تقديم العرض المسرحي «رضا» بالإسماعيلية

العرض المسرحي رضا
العرض المسرحي "رضا"

واصل فرع ثقافة الإسماعيلية تقديم العرض المسرحي "رضا" لفرقة الإسماعيلية القومية ، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، نظرا للإقبال الكبير الذي لاقاه من أبناء المدينة.

يتناول العرض سيرة نجم الإسماعيلي كابتن رضا "محمد مرسي حسين" ساحر الكرة المصرية فى الستينيات، عندما انتقل إلى النادى الأهلي وبدأ جمهور الإسماعيلية السعي لإيجاد حلول لعودته مرة أخرى إلى الدراويش، وبالفعل توافق إدارة الأهلي على إعطاءه الاستغناء الخاص بالعودة، ثم يكمل العرض سيرته وصولا إلى وفاته بحادث سير.  

يقدم العرض عددا من الرسائل الإنسانية والملهمة في سياق درامي.

 "رضا" يشارك به 35 ممثلا من الإسماعيلية، تأليف أحمد الملواني، إضاءة شادي عزت، تصميم ديكور وملابس سماح نبيل، مكياج ماجا محمد، غناء دينا حسين، فرح محمد، محمد شهاب، أشعار طارق علي، موسيقى رفيق يوسف، دعاية أحمد نور الدين، إضاءة شادى عزت، استعراضات أسامة، ومن إخراج محمد جبر.

وكان المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قد قرر مد العرض بعد انتهاء مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، نظرا للإقبال الكبير، في ضوء حرص قصور الثقافة على تقديم نشاطها المسرحي بالمحافظات لما للمسرح من أهمية  في تقديم القيم المجتمعية وسير حياة الرموز في مختلف المجالات.

في سياق آخر؛ استقبلت قرية جبلة التابعة لمركز سنورس بالفيوم، فعاليات القافلة الثقافية التي نظمها فرع الفيوم، ضمن فعاليات وبرامج القوافل للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، للمناطق الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية والفنية.

وتضمنت فعاليات القافلة عقد محاضرة بعنوان "فوائد الصيام ورفع المناعة" للدكتورة إيمان حرب -مسؤول الإعلام والتربية السكانية بديوان مديرية الصحة، التى أكدت على أهمية الطعام والمياه لاسيما الخضروات والفاكهة للحصول علي الفيتامينات، ونصحت بعدم تناول الحلويات والسكريات إلا بعد ساعتين من الإفطار وعدم الإفراط فيهما والحرص على ممارسة الرياضة.

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ثقافة الاسماعيلية رضا فرقة الإسماعيلية القومية المسرحية كابتن رضا الكرة المصرية النادي الأهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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