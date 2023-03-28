«تعليم الإسكندرية» يُكرّم المعلمين والطلاب المشاركين بـ«أهلا رمضان»

كرم الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحي، وكيل المديرية، وأمل حسان، مدير عام التعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء، المعلمين والطلاب المشاركين والمنظمين لمعرض «أهلا رمضان» الذي نظمته مدارس التعليم الفني بالإسكندرية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإثابة المتميزين وتكريمهم من الطلاب والمعلمين.

وقال مدير المديرية، إن المعرض ضمّ منتجات المدارس الفنية بالمحافظة والمقام بمدرسة سموحة التجاريه المشتركة، وتم تنظيمه بالتعاون مع مديرية التموين، وشارك فيه حوالي 22 مدرسة، حيث ضم المعرض العديد من المنتجات المتنوعة مثل المنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية والملابس واللوحات الفنية ومنتجات الألبان، والإكسسوارات وياميش رمضان.

وأشاد« أبو زيد» بمشاركة الطلاب ومنتجاتهم وجودة المعروضات وأسعارها، مؤكدًا أنه تم التوجيه بفتح معارض منتجات المدارس الفنية للمواطنين.

كما تم تكريم الطلاب المشاركين في مبادرة «شنطة عدة» التي تضم عددًا من الطلاب المتميزين في تخصصات الإنشاءات المعمارية وأعمال البياض والديكور والبناء والأعمال الصحية ونجارة العمارة بمدرسة محمد على الزخرفية والمعمارية للتعليم الفنى بإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية.

وأكد أن تلك المبادرة ترتكز على تشجيع طلاب وخريجي كافة مدارس التعليم الفنى الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، على النزول إلى سوق العمل المهنى والحرفي وأعمال الصيانة بكافة تخصصات التعليم الفني.