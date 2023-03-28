الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مأموريات سرية تنتهي بضبط صيد ثمين في الشرقية والدقهلية

جريدة الدستور

تنشر “الدستور” حلقة جديدة من برنامج “أمني” التي تناولت ضبط شحنات من المواد المخدرة بقيمة 7 ملايين جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (الشرقية- الدقهلية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى (مركز شرطة بلقاس- قسم أول العاشر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:- 

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (4 عناصر إجرامية) حال إستقلالهم سيارة ودراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة بلقاس.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول – 3 سلاح أبيض). 

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (100 طربة لمخدرة الحشيش وزنت 10 كيلو جرام– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الكوكايين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول). 

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (7,000,000 سبعة مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدستور برنامج أمني المواد المخدرة شحنات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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