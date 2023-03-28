3 مأموريات سرية تنتهي بضبط صيد ثمين في الشرقية والدقهلية

تنشر “الدستور” حلقة جديدة من برنامج “أمني” التي تناولت ضبط شحنات من المواد المخدرة بقيمة 7 ملايين جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (الشرقية- الدقهلية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى (مركز شرطة بلقاس- قسم أول العاشر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:-

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (4 عناصر إجرامية) حال إستقلالهم سيارة ودراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة بلقاس.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول – 3 سلاح أبيض).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (100 طربة لمخدرة الحشيش وزنت 10 كيلو جرام– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الكوكايين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (7,000,000 سبعة مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.