التوقيت الصيفى فى رمضان.. أزمة جديدة فى لبنان

أثار قرار الحكومة اللبنانية بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي إلى ما بعد شهر رمضان جدلاً واستياءً واسعاً في الأوساط اللبنانية، مع إعلان مؤسسات عدة على رأسها البطريركية المارونية عدم التزامها به.

ويلتزم لبنان سنويًا بالتوقيت الصيفي العالمي، الذي يبدأ هذا العام الأحد في 26 مارس، لكن مجلس الوزراء اللبناني قرر، وفق ما أعلن الخميس، تمديد العمل بالتوقيت الشتوي "استثنائياً" حتى ليل 20-21 أبريل.

وهو ما أتخذ منحني جديد، حيث علق الناشطون بتعليقات ساخرة، بداية من أن حتى التوقيت أصبح أزمة فى لبنان، وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه حوار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بشأن تمديد العمل بالتوقيت الشتوي إلى ما بعد شهر رمضان، وأسفر قرار الحكومة عن حصول ارتباك لدى مؤسسات عدة.

تراجع عن القرار

وتراجع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي عن قرار مد العمل بالتوقيت الشتوي، فقد أعلن ميقاتي اتخاذ مجلس الوزراء، في جلسته الإثنين، قرار العودة إلى العمل الصيفي منتصف ليل الأربعاء - الخميس، كما لفت في كلمة ألقاها بعد انتهاء الجلسة، إلى أن "لكل إنسان قدرته على التحمل، وقدرتي قيد النفاد"، مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياته، وفقا لصحيفة "النهار".

وانعقدت حكومة تصريف الأعمال بحضور 16 وزيراً، للبحث في "أزمة التوقيت الصيفي"، التي اتخذت طابعاً طائفياً في الأيام الماضية.

شركات الطيران تعدل رحلاتها

وأعلنت شركة «مصر للطيران» عن تعديل مواعيد الرحلات المتجه إلى لبنان، في ضوء ما ورد إليها من إدارة مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت، بشأن بدء تطبيق التوقيت الصيفي في لبنان اعتبارا من منتصف ليل 20-21 أبريل 2023 بدلاً من منتصف ليل 25-26 مارس 2023.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن جميع رحلات مصر للطيران في الفترة من 25 مارس حتي 21 أبريل 2023 سوف تقلع قبل موعدها المحدد سالفا بساعة واحدة.