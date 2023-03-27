الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«سوق الكانتو» الحلقة 5.. مها نصار تقنع والدتها بعدم الزواج

مها نصار
مها نصار

شهدت الحلقة الخامسة من المسلسل الرمضاني “سوق الكانتو” الذي يخوض بطولته أمير كرارة ونخبة من نجوم الفن أحداث شيقة وهو العمل المذاع على قناة dmc.

وظهرت “فاطمة” مها نصار داخل غرفتها لتدخل والدتها “نبوية” التي تجسدها سلوى عثمان، وهي تقنعها بالزواج ليرتاح قلبها فتجيبها “فاطمة” بأنها لا تريد الزواج بعدما تعرضت له من اختفاء لـ"صالح" أحمد صلاح حسني وتطليقها منه، وحاولت أن تقنع والدتها بعدم الزواج ببكاءها لها.

وتركت فاطمة مها نصار والدتها تنشغل، لتحاول سرقة “طه” أمير كرارة، كما وصاها “رشاد” فتحي عبد الوهاب، بإحضارها له “العقد” ليصبح هو كبير السوق بدلاً من جدها “حسنين” عبد العزيز مخيون، لتتردد “فاطمة” في اللحظات الأخيرة وترجع “العقد” في مكانه.

وسوق الكانتو تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

وشهد البرومو التشويقي للعمل وقوع أحداث المسلسل في أزمنة قديمة وقت الاحتلال الإنجليزى، وسلط الضوء على علاقة أمير كرارة ومي عز الدين خلال أحداث العمل، وبداية قصة حبهما، وسط صعوبات ومشاكل كبيرة تصيبهما، بالإضافة إلى شغفها بالملابس.

سوق الكانتو تدور أحداثه في 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

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