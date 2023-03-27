الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بدراسة مقترح «الحوار الوطنى» بشأن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات

جريدة الدستور

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن إشراف الهيئات القضائية الكامل على العملية الانتخابية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة عبر “فيسبوك” "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
 

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