الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العوضى وياسمين «ضرب نار» لليوم الرابع على التوالى

ضرب نار
ضرب نار

 

تمكن الفنان أحمد العوضى والفنانة ياسمين عبدالعزيز من تصدر «الترند» لليوم الرابع على التوالى، فى الماراثون الرمضانى الجارى، من خلال مسلسلهما «ضرب نار».

ويتضمن المسلسل العديد من المشاهد المتنوعة المليئة بالدراما الاجتماعية، التى تم تصويرها فى شوارع شبرا وبولاق وإمبابة، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى.

ويُعرض «ضرب نار» على قناة «on» فى الساعة الـ١٠ مساءً يوميًا، والإعادة الأولى ١:٤٥ صباحًا فى اليوم التالى، بينما الإعادة الثانية الساعة ٨:٤٥ صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة «WATCH IT» الإلكترونية.

كما ينطلق عرض المسلسل على قناة «on دراما» فى الساعة ١١:١٥ مساء، والإعادة الأولى ٦:٤٥ صباحًا، والثانية الساعة ١:٠٠ صباحًا.

ويعد «ضرب نار» ثانى تجربة تتعاون فيها ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، بعد نجاح مسلسلهما الأخير «اللى مالوش كبير»، ويشاركهما بطولته كل من سهير المرشدى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

موعد عرض الحلقه الخامسة من مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

«ابني عايش ولا ميت».. جعفر العمدة يثير التساؤلات في الحلقة الخامسة

ياسر جلال: علاقة مشروعة «متعوب فيه» ومكتوب بحرفية.. وأَعِد الجمهور بكثير من التشويق (حوار)

ضبط لمتهمين بإدارة صفحة على فيسبوك لبيع المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟