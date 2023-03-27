العوضى وياسمين «ضرب نار» لليوم الرابع على التوالى

تمكن الفنان أحمد العوضى والفنانة ياسمين عبدالعزيز من تصدر «الترند» لليوم الرابع على التوالى، فى الماراثون الرمضانى الجارى، من خلال مسلسلهما «ضرب نار».

ويتضمن المسلسل العديد من المشاهد المتنوعة المليئة بالدراما الاجتماعية، التى تم تصويرها فى شوارع شبرا وبولاق وإمبابة، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى.

ويُعرض «ضرب نار» على قناة «on» فى الساعة الـ١٠ مساءً يوميًا، والإعادة الأولى ١:٤٥ صباحًا فى اليوم التالى، بينما الإعادة الثانية الساعة ٨:٤٥ صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة «WATCH IT» الإلكترونية.

كما ينطلق عرض المسلسل على قناة «on دراما» فى الساعة ١١:١٥ مساء، والإعادة الأولى ٦:٤٥ صباحًا، والثانية الساعة ١:٠٠ صباحًا.

ويعد «ضرب نار» ثانى تجربة تتعاون فيها ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، بعد نجاح مسلسلهما الأخير «اللى مالوش كبير»، ويشاركهما بطولته كل من سهير المرشدى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة.