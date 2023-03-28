موعد السحور فى سادس أيام شهر رمضان المبارك 2023

موعد السحور في سادس أيام شهر رمضان المبارك.. زاد البحث من قبل العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عن موعد الإمساك والسحور، بالتزامن مع مرور 5 أيام على شهر رمضان المبارك، وشهد محرك "جوجل" الشهير تصدر كلمات موعد السحور التريند.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد السحور 6 رمضان:

موعد السحور في سادس أيام شهر رمضان 2023

يتم السحور فى تمام الساعة 02:03

موعد الإمساك في سادس أيام شهر رمضان 2023

يتم الإمساك تمام الساعة 04:03

موعد أذان الفجر سادس أيام شهر رمضان 2023

يؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة 04:23

موعد مواقيت الصلاة سادس أيام شهر رمضان المبارك 2023

وتأتي مواقيت الصلاة سادس أيام رمضان 2023، بمحافظة القاهرة كالتالي:

- موعد أذان الفجر سادس أيام رمضان 2023: الساعة 4:22 صباحاً.

- موعد أذان الظهر في سادس أيام رمضان 2023: الساعة 12:00.

- موعد أذان العصر في سادس أيام رمضان 2023: الساعة 3:30.

- موعد أذان المغرب في سادس أيام رمضان 2023: الساعة 6:10 مساءًا.

- موعد أذان العشاء في سادس أيام رمضان 2023: الساعة 7:29 مساءً.

الجدير بالذكر أن نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة تتم حول الأرض، كما تتمثل الأشهر الهجرية في هى عدة أشهر، وهي"" شهر المحرم – شهر صفر – شهر ربيع الأول – شهر ربيع الآخر – شهر جمادى الأول – شهر جمادى الآخر – شهر رجب – شهر شعبان – شهر رمضان – شهر شوال – شهر ذو القعدة – شهر ذو الحجة".