الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد السحور فى سادس أيام شهر رمضان المبارك 2023

السحور
السحور

موعد السحور في سادس أيام شهر رمضان المبارك.. زاد البحث من قبل العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عن موعد الإمساك والسحور، بالتزامن مع مرور 5 أيام على شهر رمضان المبارك، وشهد محرك "جوجل" الشهير تصدر كلمات موعد السحور التريند.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد السحور 6 رمضان:

موعد السحور في سادس أيام شهر رمضان 2023

يتم السحور فى تمام الساعة  02:03

موعد الإمساك في سادس أيام شهر رمضان 2023

يتم الإمساك تمام الساعة  04:03

موعد أذان الفجر سادس أيام شهر رمضان 2023 

يؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة  04:23

موعد مواقيت الصلاة سادس أيام شهر رمضان المبارك 2023

وتأتي مواقيت الصلاة سادس أيام رمضان 2023، بمحافظة القاهرة كالتالي:

دعاء الصائم عند الإفطار في رمضان 2023.. وموعد صلاة المغرب

- موعد أذان الفجر سادس أيام رمضان 2023: الساعة 4:22 صباحاً.

- موعد أذان الظهر في سادس أيام رمضان 2023: الساعة 12:00.

- موعد أذان العصر في سادس أيام رمضان 2023: الساعة 3:30.

- موعد أذان المغرب في سادس أيام رمضان 2023: الساعة 6:10 مساءًا.

- موعد أذان العشاء في سادس أيام رمضان 2023: الساعة 7:29 مساءً.

الجدير بالذكر أن نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة تتم حول الأرض، كما تتمثل الأشهر الهجرية في هى عدة أشهر، وهي"" شهر المحرم – شهر صفر – شهر ربيع الأول – شهر ربيع الآخر – شهر جمادى الأول – شهر جمادى الآخر – شهر رجب – شهر شعبان – شهر رمضان – شهر شوال – شهر ذو القعدة – شهر ذو الحجة".

اقرأ أيضاً

«الصحة» تقدم عدة إرشادات لوجبة سحور صحية

شهر رمضان المبارك موعد السحور التريند موعد السحور موعد السحور في سادس أيام موعد الامساك اذان الفجر موعد السحور في سادس أيام شهر رمضان موعد الإمساك في سادس أيام شهر رمضان مواقيت الصلاة سادس أيام شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أمين الفتوى يكشف حكم تذوق الطعام فى نهار رمضان

تعرف على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023

نيللى كريم: أنا والسوشيال لسنا أصدقاء.. وفاتن حمامة لها أثر كبير فى حياتى

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

أسماء مخلوف: 51%‎‎ نسبة إنجاز مشروع سكن لكل المصريين بالسويس الجديدة

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية