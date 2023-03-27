الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مسلسل جميلة الحلقة 5| «القمار» وراء حرمان شقيق ريهام حجاج من الميراث

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

بدأت منذ قليل، مسلسل جميلة الحلقة 5 التي تجسد شخصيتها الفنانة ريهام حجاج، بمشهد يجمع بين “جميلة” وشقيقها "أكرم" والذي يقوم بدوره الفنان نبيل عيسي.

وطلب “أكرم” مساعدة “جميلة” المالية لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها، إلا أن “جميلة” تكتشف أن الديون تراكمت على شقيقها بسبب لعب القمار.

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جميلة| مواعيد عرض مسلسل ريهام حجاج وتفاصيل مثيرة في الحلقة الـ 4

 

احداث مسلسل جميلة الحلقة 5

واكتشفت “جميلة” سبب إصرار والدها على حرمان شقيقها من الميراث، بسبب لعبه للقمار، كما أنها أكتشفت علاقة والدتها “شهيرة” الفنانة سوسن بدر، الغير الشرعية.

وتضمن مسلسل جميلة الحلقة 5 مشهد لـ"شريف" زوج شقيقة “جميلة"، والذي يجسد دوره الفنان هشام إسماعيل، وهو يعنف أية زوجته بسبب تركها لمنزل “شهيرة”، مطالبًا بضرورة الرجوع إليها لمعرفة ما يدور في المنزل، من أجل السيطرة على الميراث والضغط على جميلة من أجل التنازل وتقسيم الورث شرعيًا.

ومن ناحية أخري، تواصل “شيري” الفنانة يسرا اللوزي، محاولاتها لإفساد العلاقة بين “زياد” و"جميلة"، حيث افتعلت مشكلة بينها وبين زوجها “هشام” الفنان أحمد وفيق، من أجل الذهاب لمنزل جميلة والجلوس معها من أجل الإيقاع بينهم ومساعدة نرمين والتي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري، في رجوع زياد لها.

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الحلقة الخامسة من «جميلة».. هل تنجح نرمين في الإيقاع بين جميلة وزياد؟

 

قصة مسلسل جميلة

تدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة 

تتضمن مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، قناة cbcفي الساعة 6.15 بعد آذان المغرب، وعلى قناة on tv في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، ومنصة watch it الإلكترونية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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