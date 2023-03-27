الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لماذا فرض الله علينا الصيام لمدة 30 يومًا وما هو الهدف منه؟

محمد عبودة الباحث
محمد عبودة الباحث بمرصد الأزهر

تحدث محمد عبودة الباحث بمرصد الأزهر، عن الهدف من فرض الصيام على المسلمين، لمدة 30 يومًا.

وقال «عبودة» خلال استضافته ببرنامج «فكر» المذاع على فضائية الناس، اليوم الإثنين، إنّ التشريع كله والقرآن كله ليس في شقاء، والصيام كذلك، مشيرًا إلى أن الهدف من الصيام جاء في الآية القرآنية الكريمة التي فرضت الصيام: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون».

وأضاف: «جاء في القرآن أيضا، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .. التقوى تهذب النفس وتمنعها عن كل ما يغضب الله عز وجل، وتجعلها تتحرك إلى كل ما يرضي الله، وبالتالي فإن الصيام لا يستهدف تعذيب الناس، ولكن تهذيب نفوسهم».

وتابع عبودة، أن الله يريد من خلال الصيام أن يغير الناس عاداتهم السيئة إلى ما يصلحها في أمور الدين والدنيا، كما أوصى النبي أحد الشباب وقال له من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأنه يحمي من الوقوع في الذنوب والمعاصي.

وتُبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

الصيام فرض الصيام أسباب فرض الصيام رمضان فضل الصيام

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بعد الفاصل

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