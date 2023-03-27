الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مفتي الجمهورية يكشف فضل زكاة الفطر وسبب تشريعها

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن زكاة الفطر هي طهرة للصائمين كما أخبرنا النبي عليه السلام، مؤكدًا أنها تجبر النقص خلال الصوم.

لما شرعت زكاة الفطر؟

وأضاف خلال حلقة برنامج "فتوى كل يوم"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن زكاة الفطر تؤدي لجبر النواقص، مشيرًا إلى أن الإنسان صام وتصدق وقام باعمال الخير، ولكن هل خلصت كل هذه الأعمال من الرياء والسمعة؟.

وتابع، أن زكاة الفطر هي  طهرة للصائم وطعمة للمساكين وتنقله من حال لآخر مهما كان قدر الزكاة، وتغنيه عن السؤال يوم الفطر، مشيرًا إلى أن العلماء اجتهدوا للمعنى الذي شرعت له زكاة الفطر ورأوا أنه لا مانع أن تكون لاغناء الفقراء في حالة صوم رمضان وهذه الزكاة فريضة واجبة على المسلم ومن يعول حتى ولد حتى مغيب شمس رؤيا هلال شوال، ومن مات قبل مغيب آخر يوم في رمضان وجب الزكاة عنه.

مفتى الجمهورية زكاة الفطر جبر النواقص طهرة للصائم لاغناء الفقراء

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