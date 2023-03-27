هل الإنسان مخير أو مسير في أعماله؟.. مفتي الجمهورية يجيب

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حقيقة هل الإنسان مخير أو مسير في أعماله، مؤكدًا أن حركة جسم الإنسان لا يستطيع أن يتحكم فيها مثل وقف حركة القلب أو عمل الرئة فهو مسير ولا مخير في عمله.

متى يكون الإنسان مخيرًا؟

وقال خلال حلقة برنامج "فتوى كل يوم"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الأعمال في الحياة سواء كانت أقوال أو أفعال أو سلوك، فإن الإنسان يكون مخيرًا فيها بين بديلين أما خيرًا أو شرًا، مشيرًا إلى أن الصلاة والحج والعبادات، تكون بالاختيار رغبة فيما عندالله.

وأكد أن الإنسان يكون مخيرًا في أفعاله والتكاليف الشرعية التي كلفه الله بها.