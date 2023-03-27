إفريقيا الوسطى تهزم مدغشقر.. والكونغو تخطف فوزًا مثيرًا من جنوب السودان

حقق منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، فوزًا ثمينًا على ضيفه منتخب مدغشقر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على ملعب (إعادة التوحيد) بمدينة دوالا الكاميرونية، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ورفع منتخب إفريقيا الوسطى، رصيده إلى 7 نقاط، ليحافظ على موقعه في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن غانا، صاحبة الصدارة، معززًا حظوظه في التأهل للنهائيات، بينما تقبع مدغشقر، في المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة، لتنتهى آمالها في حصد إحدى بطاقتي التأهل.

وسجل لويس مافوتا، هدفي إفريقيا الوسطى، في الدقيقتين 40 و82 من عمر اللقاء.

وسيحل المنتخب الغاني، ضيفًا على أنجولا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (11 نوفمبر) بالعاصمة لواندا، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

وعلى جانب آخر، خطف منتخب الكونغو، فوزًا غاليًا ومثيرًا من مضيفه منتخب جنوب السودان، في المباراة التي جمعتهما عى ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في تنزانيا، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة السابعة للتصفيات.

ورفع المنتخب الكونغولي، رصيده إلى 6 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد جنوب السودان، 3 نقاط، في المركز الرابع، متأخرًا بفارق الأهداف عن جامبيا، التي تحتل المركز الثالث.

وسجل جابريل كاربنتير، هدف الفوز للكونغو في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

ومن المقرر، أن يحل المنتخب المالي، ضيفًا على نظيره الجامبي، مساء غدٍ الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة ذاتها.