محافظ مطروح: توفير 10 منح دراسية مجانية ونصف مجانية بالمعهد التكنولوجى العالى

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الاثنين، بمكتبه، الدكتور سيد هارون عميد فرع معهد التكنولوجيا العالي بمطروح.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لموافقة المعهد العالي للتكنولوجيا على توفير 10 منح دراسية منها 5 منح دراسية مجانية و5 منح دراسية نصف مجانية لأبناء مطروح والتيسير عليهم.

وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم متابعة البدء قريبا فى أعمال الترميم والصيانة، مع استكمال منظومة الحماية المدنية بمبنى فرع المعهد بمطروح، تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة والظهور اللائق به كصرح تعليمى مع تحقيق الاستقرار لطلابه من أبناء المحافظة وفقا للبرتوكول الموقع بالتعاون مع المحافظة.

جاء ذلك حرصا من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على توفير مزيد من الخدمات لأبناء مطروح والتيسير عليهم.