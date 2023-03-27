الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تحقيقات ومتابعات

الكتيبة 101 الحلقة 4.. مَن هو العميد السيد أحمد فوزي صالح؟

العميد السيد أحمد
العميد السيد أحمد فوزي صالح

عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة101، أمس، مشاهد حقيقية للعميد السيد أحمد فوزي صالح مع أهالي سـيناء وهو يصافح أهالي سيناء وترحيبهم به ما عكس مظاهر المودة والاحترام الحقيقية بينه وبين أهل سيناء.

 

من هو احمد فوزي صالح

وأحمد فوزي صالح عميد أركان حرب والذي كان حينها قائد اللواء 12، واستشهد إثر هجوم إرهابي خسيس استهدف موقعه في 29/1/2015، أما دوره في مسلسل الكتيبة 101 فيجسد الممثل والمخرج عمر زهران.

وأظهر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الرابعة اتفاق العناصر التكفيرية وتجار السلاح مع عصابات الإتجار بالبشر، إذ قال الفنان فتحي عبد الوهاب "الدكتور وحيد" لأحد العناصر التكفيرية" باخد 50% قبل و 50% بعد".

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مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة أحداث مثيرة اليوم في هذا الموعد

احداث مسلسل الكتيبة 101

أظهرت الحلقة الرابعة من المسلسل أيضًا الروح البطولية المسيطرة على القوات المصرية ورغبتهم في الدفاع عن البلاد وكذلك الصمود أمام أعداء الوطن حتى في ظل تعرضهم للإصابات الشديدة، وهو ما وضح من خلال قول أحد الضباط "صحتي حاتتحسن لو رجعت سيناء" معبرًا عن تمنيه الرجوع لأرض الكفاح في سبيل الوطن سيناء، وذلك على الرغم من إصابته ووجوده داخل المستشفى متلقيًا العلاج.

ونجحت "الكتيبة 101" في يناير 2018  في التصدي للتكفيريين بالعريش بشمال سيناء ويعرض المسلسل  بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركز للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ينافس مسلسل الكتيبة 101 خلال شهر رمضان 2023، وهو يضم قائمة طويلة على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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