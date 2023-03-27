الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يلتقي كهنة كنائس الخليج عبر «زووم»

البابا تواضروس
البابا تواضروس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، من خلال تطبيق "زووم"،  الآباء كهنة كنائس الخليج، بمشاركة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على كنائس الخليج.

ألقى قداسة البابا كلمة روحية تأمل فيها في مزمور (٤٢) "كما يَشتاقُ الإيَّلُ إلَى جَداوِلِ المياهِ، هكذا تشتاقُ نَفسي إلَيكَ يا اللهُ… إلخ."، ثم أجاب على أسئلتهم.

واطمأن الآباء المشاركون على صحة قداسته وهنأوه بالعيد العاشر لتجليس قداسته لكونها المرة الأولى التي يلتقونه فيها بعد حلول هذه المناسبة.

قداسة البابا يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، مارجريتيس سكيناس H.E. Mr. Margaritas Schinas نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، والسيد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والوفد المرافق لهما.

ورحب قداسة البابا بضيوفه، وقدم لهم نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن جهته أشاد مارجريتيس سكيناس بدور مصر المحوري وأنها شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، ثم استفسر من قداسة البابا عن حرية الأديان ووضع المسيحيين في مصر.

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