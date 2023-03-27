الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تصر على تعويضات «انفجار نورد ستريم»

نورد ستريم
نورد ستريم

أكدت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أنهم متمسكين بالحصول على تعويضات عن الانفجارات التي دمرت خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق الذي يربط روسيا وألمانيا.

وأوضح «ديمتري بيريشيفسكي» رئيس إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، أن روسيا لا تستبعد إثارة قضية التعويضات عن انفجار خط أنابيب الغاز نورد ستريم، بشكل مباشر تحت بحر البلطيق.

الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يتجاهل محادثات نورد ستريم

وسبق وأعلنت موسكو، أن الاتحاد الأوروبي تجاهل أي محادثات مرتبطة بتحقيقات حادثة «نورد ستريم».

وأوضح الكرملين أن روسيا تتساءل كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقترح أي شيء بشأن "هجوم إرهابي" على خطوط نورد ستريم دون تحقيق.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تصريحات عن مسئولين أمريكيين بأن جماعة أوكرانية نفذت الهجوم على خط أنابيب «نورد ستريم» الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في سبتمبر الماضي.

موسكو التعويض الانفجارات نورد ستريم أنابيب الغاز خط أنابيب الغاز نورد ستريم

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