ضمن «حياة كريمة».. محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبي لـ3 مشروعات خدمية

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لعدد من مشروعات "حياة كريمة" بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت.

ورافقه خلال جولته الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و العقيد محمد موسي عمران ممثل المنطقة الغربية العسكرية و المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس محمد على مدير الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس مجدى أيوب مدير عام ري غرب قنا، والمهندس محمد جيلاني مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

استهل محافظ قنا، جولته بافتتاح التشغيل التجريبي لنقطة إسعاف بخانس ، والتي تقع على مساحة 288 م ، بتكلفة مالية بلغت 3 ملايين و338ألف جنيه، حيث يضم المبنى جراج يستوعب سيارتي إسعاف ، ومبنى إداري يضم غرفة IT ، وصيدلية ، واستراحة أطباء، وسوف تخدم الطريق الزراعي، وأهالي قرية بخانس البالغ عددهم حوالي 80 ألف نسمة في التعامل الفوري والسريع مع أي حدث طارئ، وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.

افتتاح التشغيل التجريبي لمجمع خدمات المواطنين بقرية بخانس

كما افتتح "الداودي" التشغيل التجريبي لمجمع خدمات المواطنين بقرية بخانس، والذي تم إنشائه علي مساحة 450 م تقريبا ، ويتكون من ثلاث طوابق تشمل ( مركز تكنولوجي – سجل مدني – شهر عقاري – مكتب بريد – وحدة محلية – مجلس محلي - مكتب تموين - مكتب تضامن اجتماعي )، وسوف يسهم المجمع فى إنهاء معاناة سكان القرية فى الحصول على الخدمات، من خلال استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وتابع محافظ قنا، جولته بافتتاح التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية بقرية بخانس ، والذي تم إنشائه علي مساحة 201 م ، طبقا للنموذج رقم 1 التي أعدته وزارة الزراعة، ويتكون من طابقين ويضم ( مركز تجميع ألبان - الشيلر - الغسيل المركزي - مكاتب غرفة التحكم - غرفة الكهرباء - معمل - وحدة بيطرية - مكتب إرشاد ).

وسيسهم المجمع بإحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى والاعتماد على أنظمة الري الحديث.