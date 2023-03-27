الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أرباح «التعمير والاستشارات» تقفز إلى 115.5 مليون جنيه فى 2022

أرشيفية
أرشيفية

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة التعمير والاستشارات الهندسية عن ارتفاع أرباح الشركة خلال العام الماضي بنسبة 988.22%، على أساس سنوي.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن الشركة حققت صافي ربح بلغ 115.57 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 10.62 مليون جنيه أرباحًا في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب الشركة الأم من أرباح العام الماضي نحو 73.88 مليون جنيه، مقابل 9.64 مليون جنيه خلال2021.

بينما بلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة نحو 41.68 مليون جنيه أرباحًا خلال 2022، مقابل 980.51 ألف جنيه أرباحًا في 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 86.5 مليون جنيه، مقارنة بـ46.5 مليون جنيه خلال 2021.

وكانت القوائم المالية المستقلة، أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 24.76 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 10.94 مليون جنيه أرباحًا في 2021.

يشار إلى أن التعمير والاستشارات الهندسية سجلت صافي ربح بلغ 38.88 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 30.16 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.

وبلغ نصيب الشركة الأم من الأرباح خلال التسعة أشهر نحو 23.85 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 15.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما بلغ نصيب حقوق الحصص غير المسيطرة من الأرباح خلال الفترة نحو 15.02 مليون جنيه، مقابل 14.74 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 46.82 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 15.03 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن التعمير والاستشارات الهندسية سجلت صافي ربح مستقل بلغ 3.82 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 959.52 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.

مليون جنيه البورصة إفصاح الاستشارات والاستشارات التعمير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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