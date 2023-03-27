الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قناة إسرائيلية: نتنياهو قد يوقف قانون الإصلاح القضائي اليوم

نتنياهو
نتنياهو

قالت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل.

 كذلك، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"ـ إنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو أنه سيجمد التشريع الخاص بالإصلاح القضائي في بيان في الساعة العاشرة صباحا.

قال بواز بن تسور، محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتوقف عن تمثيله قانونيا إذا مر الإصلاح القضائي.

وأكد بن تسور لموقع "والا" أنه أبلغ نتنياهو بأنه سيتوقف عن الدفاع عنه في محاكمته القضائية الجارية في ملف الفساد في حالة استمرار التعديلات القضائية.

والأسبوع الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه ويمنع محاكمته.

ومشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، يقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة، من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

القناة 12 الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإصلاح القضائي رئيس الوزراء الاسرائيلي

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