مصرع وإصابة اثنين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بضواحى بورسعيد

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع اثنين اخرين بمنطقة بنك الإسكان بحي الضواحى ببورسعيد وتم نقل الجثة والمصاب إلي المستشفي.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه

وصل إلي مستشفي السلام بورسعيد

زياد صلاح الدين نجم 17 سنة جثة هامدة إثر تلقيه 3 طعنات بالصدر كما وصل إلى المستشفى محمد صلاح 15 مصاب بطعنة نافذة بالصدر ويجري تقديم الإسعافات الأولية له.



تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن اثنين يدعيا الفقي وعمرو قد اعتديا علي المتوفي والمصاب بطعنات نافذة بسلاح أبيض إثر مشاجرة نشبت بينهم.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.