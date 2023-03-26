الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكتيبة 101 الحلقة 4.. المسلسل يواصل تحطيم الأرقام ويتصدر ترند تويتر مصر

الكتيبة 101
الكتيبة 101

أثار مسلسل (الكتيبة 101) ردود أفعال واسعة بعد عرض الحلقة الرابعة حيث تصدر هاشتاج مسلسل #الكتيبة101 ويستمر في تحطيم الأرقام متصدرًا ترند موقع التدوينات المصغرة (تويتر) في مصر.

الكتيبة 201 الخلقة 4

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

والكتيبة 101 يعرض في الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في”.

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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