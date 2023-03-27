الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

4 شباب يقدمون «وجبات الخير» للأسر البسيطة

وجبات الصائمين
وجبات الصائمين

عطاء لا يهدأ، وخير لا يتوقف، وحب للغير دافع ودليل لعمل ايجابي لايتوقف طوال العام، ولكنه بمجهود مكثف خلال شهر رمضان المبارك، ليقرر 4 شباب ألا يمر عليهم شهر الكرم دون إكرام غيرهم بوجبات.

يقول محمد عبد المنعم، أحد المتطوعين، أننا مع غلاء الأسعار كانت بدايتنا ببدأ توزيع وجبات الخير للأسر البسيطة في شهر الخير، معلقًا: "إحنا بنعاني من الأسعار، والموضوع مضاعف على الأسر البسيطة".

وأوضح «عبد المنعم»، أن بداية فريق الخيرمنذ ٣ سنوات، خاصة مع أزمة كورونا والتي جعلت كثير من العمالة الغير منتظمة تتوقف عن العمل، وكان هذا الوقت الذي راعينا أن يكون لنا أثر إيجابي في مساعدة عدد من الأسر البسيطة، والتي تزايدت مع مرور السنوات.

وتابع علاء سعد، أحد المتطوعين، أنه في البداية كانت المساعدات تصل لـ١٥٠ أسره، والتي زادت أعدادهم لتصل لـ٥٠٠ أسرة، يصل لهم مساعدات بشكل مستمر سواء كساء، أطعمة جافة، وجبات جاهزة، لتزيد تلك المساعدات في شهر الكرم.

وأضاف متطوع الخير، أن شنط رمضان الغذائية توزع في أكثر المناطق احتياجًا على أطراف عروس البحر المتوسط، وتتكون من البقالة الجافة وياميش رمضان وبتبديل البروتين بين الفراخ واللحوم.

وأكد أنه أصبح هناك علاقة بيننا وبين هؤلاء الأسر ونعلم أنهم ينتظروننا دائمًا، وأصبحنا لا نستطيع أن نطيل المدة عليهم، بنية جبر الخواطر وإفطار الصائم.

وأشار إلى أنه بجانب شنط رمضان، سيكون هناك مجهود لإفطار عابري السبيل بوجبات خفيفة من التمر والعصير والبسكويت، خاصة عمال النضافة ورجال إشارات المرور وغيرهم.
 

وجبات الصائمين
وجبات الصائمين
وجبات الصائمين
وجبات الصائمين
تطوع شنط رمضان وجبات الصائمين شنط الخير شنط رمضان الخيرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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