البيت الأبيض: لا نستبعد اتخاذ إجراءات إضافية لحماية قواتنا فى سوريا

أكد بيان البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنه لا نستبعد اتخاذ إجراءات إضافية لحماية القوات الأمريكية في سوريا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في كلمة للصحفيين خلال الإحاطة اليومية في البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن ملتزم بإبقاء القوات الأمريكية في سوريا في أعقاب الهجمات التي تدعمها إيران.

وبحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية، قال كيربي سنعمل دائمًا للدفاع عن قواتنا ومنشآتنا.

وأضاف أن بايدن ملتزم "تمامًا" بإبقاء القوات الأمريكية في سوريا، حيث يتمركزون لصد أي هجمات إرهابية من فلول من داعش.

الحرب على الإرهاب

وتابع كيربي: "هذا ما لن يتغير المهمة في داعش لن تتغير"، "لدينا أقل من 1000 جندي في سوريا يسعون وراء تلك الشبكة التي على الرغم من تضاؤلها إلى حد كبير، إلا أنها لا تزال قابلة للحياة ولا تزال حرجة".

وقال مسئولون أمريكيون إن جماعة مدعومة من إيران شنت هجومًا بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا يوم الخميس الماضي، مما أسفر عن مقتل ضابط أمريكي وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية، كما وجه بايدن القوات الأمريكية للرد في نفس اليوم بضربات جوية دقيقة.

وعلق كيربي يوم الأحد أن بايدن تصرف "بسرعة وجرأة"، قائلًا إن تحركًا أمريكيًا إضافيًا لم يُستبعد، مؤكدًا: "أنا بالتأكيد لن أستبعد إمكانية اتخاذ إجراء أمريكي إضافي إذا رأى الرئيس أنه من المناسب والضروري الاستمرار في حماية قواتنا ومنشآتنا، كما سنواصل ذلك وسيتم إرسال هذه الرسالة بصوت عالٍ وواضح".

وأضاف: "لقد أظهرنا هنا هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة ستعمل دائمًا بشكل حاسم لحماية القوات الأمريكية والقوات السورية من الإرهاب.

ووصفت إيران الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت جماعات موالية لها في سوريا ردًا على ضربة قاتلة بطائرة مسيّرة، بأنها "هجوم عدواني وإرهابي".

قُتل 19 مقاتلًا على الأقل، غالبيتهم من السوريين، جراء هذه الضربات التي وقعت ليل الخميس الجمعة في شرق سوريا، بحسب آخر حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.