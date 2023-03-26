الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 318 طن قمامة ومخلفات وصيانة 93 عمود إنارة بالإسماعيلية

قمامة
قمامة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، الأحد، حملة مكبرة لإزالة القمامة والمخلفات وتمكنت من صيانة عدد من أعمدة الكهرباء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز عن طريق رفع القمامة والمخلفات والتراكمات العشوائية وكذلك صيانة كشافات الإنارة العامة.

وقامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة باستكمال أعمال النظافه اليومية، حيث تم رفع قرابة ٦٠ طن قمامة ومخلفات بنطاق الشوارع الرئيسية للقرية.

في السياق، تم استكمال أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات بنطاق مدينة المستقبل حيث تم رفع مايقرب من  ٣٥ طن رمال وقمامة ومخلفات بنطاق المدينة والشوارع الرئيسية، وتم رفع قرابة 205 طن قمامة ومخلفات ونواتج تطهير المصارف بنطاق قرية الضبعية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع مايقرب من ١٨ طن قمامة ومخلفات بنطاق الفردان غرب، الوحدة الصحية، طريق الصالحية الجديد.

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