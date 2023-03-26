الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر سيتي يعلن خضوع فودين لعملية الزائدة الدودية.. وغيابه عن مواجهة ليفربول

فيل فودين
فيل فودين

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، خضوع لاعبه فيل فودين لعملية جراحية في لندن، بسبب التهاب الزائدة الدودية الحادة.

وتواجد فيل فودين مع منتخب إنجلترا لخوض منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

ونشر نادي مانشستر سيتي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "يمكن لمانشستر سيتي تأكيد مغادرة فيل فودين لتشكيلة إنجلترا بعد خضوعه لعملية جراحية في لندن بسبب التهاب الزائدة الدودية الحاد".

كما أكد النادي أن اللاعب لن يكون متاحًا لمباراة الفريق أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسبوع المقبل، وعدم معرفة الوقت الذي سيغيب فيه عن الفريق.

وأضاف: "سيعود فيل الآن إلى مانشستر لبدء إعادة التأهيل.. لن يكون جاهزًا لمباراة الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام ليفربول وليس من الواضح في هذه المرحلة إلى متى سيكون غير متواجد".

كما تمنى مانشستر سيتي للاعبه فيل فودين الشفاء العاجل.

مانشستر سيتى فيل فودين انجلترا ليفربول الدورى الانجليزى

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وائل لطفي

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