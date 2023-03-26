رحمي يتابع موقف منظومة المتغيرات المكانية وآلية تنفيذ الإزالات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعاً لمناقشة منظومة عمل المتغيرات المكانية وآلية تنفيذ عمليات الإزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور الأستاذ على عبد الستار السكرتير المساعد، الأستاذ إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، أحمد حسين مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال اجتماعه استعرض رحمي موقف المتغيرات المكانية بحي أول طنطا ، مركز كفر الزيات مركز بسيون ومركز زفتى، مشدداً على المتابعة الدورية والمستمرة خلال شهر رمضان لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بسرعة التعامل مع أي متغير مكاني يتم رصده من خلال وحدة المتغيرات، والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فوري، مؤكداً أن هذا الملف له أولوية قصوى من أجل الحفاظ على حقوق الدولة والشعب.