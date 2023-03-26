رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري، الذي نظمته إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع جمعية الجنوبي لتنمية الصناعات الصغيرة، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهلة كمال عباس رئيس مجلس إدارة الجمعية، وصبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وممثلي الهيئات الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال رئيس الجامعة إن الدولة تحرص على تأهيل الشباب للقيادة وتعميق الاتصال ومد جسور الثقة بينهم وبين المؤسسات الحكومية، للاستماع إلى أفكارهم ووجهات نظرهم حول مختلف القضايا المعاصرة، ويمكن لمتخذي القرار الرجوع إليها عند اتخاذ القرارات الهامة، مشيراً إلى أن نماذج المحاكاة بالجامعات تعد إحدى وسائل التواصل ونقطة التقاء الشباب مع ممثلي السلطة التنفيذية، كونها أسلوباََ عملياََ يحاكي الواقع ويتيح بشكل تطبيقي التعرف على نظام العمل بمؤسسات الدولة، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تولي أهمية كبيرة لمشاركة الطلاب في مثل تلك الفعاليات، التي تعتبر متنفسا لطرح آرائهم وتمنحهم خبرات حياتية جديدة، باعتبارهم المحرك الأساسي للتغيير والتجديد.

وأشاد الدكتور خالد عمران، بنماذج محاكاة عمل الوزارات التي قدمها الطلاب، وقدرتهم على الالقاء وعرض المشكلات وإدارة الأزمات ومناقشة القوانين وميزانية الدولة، واستعراض الحلول والمقترحات المناسبة لتخطي التحديات التي تواجه الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر ٢٠٣٠، مقدماً الشكر لجمعية الجنوبي على تعاونهم المثمر مع إدارة الجامعة، ومشاركتها المتميزة فى تنفيذ العديفيمن الفعاليات، وخاصة ما بذلوه من مجهود لتنفيذ نموذج المحاكاة وتحملهم مسئولية التدريبات واستمرت لمدة شهرين، من خلال نخبة متخصصة من المدربين المعتمدين، داعياً الطلاب إلى ضرورة الاستفادة من تلك التجربة الفريدة من نوعها.

وأوضحت الدكتورة نهلة كمال، أن نماذج محاكاة مجلس الوزراء من التجارب المميزة وتساهم في صقل مهارات وخبرات الطلاب، وتوظيف طاقاتهم وإمكانياتهم لحمل مشاعل العلم والعمل، والمشاركة في صنع القرار وبناء المستقبل، مؤكدة على اهتمام جمعية الجنوبي بتأهيل وإعداد الشباب للقيادة كي يتولوا المسئولية ويشاركوا بجدية وايجابية في وضع خطط التنمية، مضيفة أن فاعلية محاكاة مجلس الوزراء شارك في تنظيمها ١٠٠ طالب من أعضاء الجمعية من تحت مسمي "حلم مصر".

وأشار صبري محمد، إلى أن الفاعلية تستمر لمدة ٣ أيام متواصلة، حيث تقدم للمشاركة ٣٦٥ مرشحاََ للمناصب الوزارية المختلفة، وبعد إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية تم اختيار ٣٥ طالب وطالبة لتمثيل الحقائب الوزارية.

وقالت أسماء عمر مدير ادارة النشاط الاجتماعي، أن اليوم الأول لنموذج محاكاة مجلس الوزراء شهد انطلاق الجلسة الافتتاحية، ثم بدأت فعاليات جلسات الاستماع وشملت ٤ وزارات وهم التموين، الصحة، الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وغداً ستتواصل الفعاليات وجلسات الاستماع إلى الوزارات الأخرى.