رفع 820 طن قمامة و40 طن أتربة من شوارع الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار تنفيذ حملات نظافة ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح «مختار» أنه تم رفع 820 طن قمامة و40 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة لجهاز النظافة والتجميل وذلك على مدار يومين متتابعين.

من جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أن التنسيق استمر مع اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية بنطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية.

كما تم رفع كفاءة دورة المياه بالجزر الوسطي بشارع الجيش، وتسليك بالوعات الصرف الصحي لمشروع ٣٠٦ بشارع الجيش وكسح ناتج تجمعات الصرف الصحي بها وتم متابعة تصريف مياه الأمطار عن طريق البالوعات بعدد من الشوارع وتم الدفع بسيارات الكنس بكافة الشوارع الرئيسية.

وشارك في الحملات سيارات نقل قلاب حمولة ما بين 5 و10 و20 طن قلاب ومكابس و4 لودرات بوكيت و2 لودر كبير و2 سيارة كهرباء و6 سيارات نصف طن و2 سيارة مياه لري الجزر الوسطي والحدائق 3 سيارات مكنسية.

كما استمرت أعمال التجميل والتشجير والإنارة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة بمركز منية النصر بإشراف ومتابعة المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة المطرية بإشراف ومتابعة المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة المنزلة بإشراف ومتابعة المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة نبروه بإشراف ومتابعة المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة طلخا بإشراف ومتابعة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة بلقاس بإشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة ميت غمر بإشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة وبمركز ومدينة تمي الأمديد بإشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة

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