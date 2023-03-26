الأحد 26 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 10 بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ارتجاج بالمخ جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي ووجود عدد من المصابين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان انقلاب سيارة ربع نقل.

وتبينّ وقوع الحادث قبل كمين الطيور بنحو 10 كيلو قرب قرية قصر الباسل اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

الفيوم أسيوط الصحراوى ارتجاج بالمخ انقلاب سيارة ربع نقل

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بعد الفاصل

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