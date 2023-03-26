إصابة 10 في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

أصيب 10 بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ارتجاج بالمخ جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي ووجود عدد من المصابين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان انقلاب سيارة ربع نقل.

وتبينّ وقوع الحادث قبل كمين الطيور بنحو 10 كيلو قرب قرية قصر الباسل اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.