علي جمعة: الشيخ محمد صديق المنشاوي كان مؤدبا مع القرآن

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن الشيخ محمد صديق المنشاوي خاشع القرآن له صوت متميز ولقب بـ«القارئ الباكي» ولدية حسن التلاوة وورث حلاوة الصوت وعزة النفس من والده الشيخ الخاشع صديق المنشاوي.

وأضاف «جمعة» خلال برنامج «مصر دولة التلاوة» والمذاع على فضائية «الحياة» أن المنشاوي كان علامة فارقة في القمم وهو نشأ في بيت من أهل البيت والقرآن وحفظ القرآن صغير، حيث ولد عام 1920 وتوفي عام 1969 أي عاش 49 عاماً يتقن حفظ القرآن.

علي جمعة: عائلة الشيخ المنشاوي كانت تخاف من الشهرة

ووصف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد صديق المنشاوي بأنه كان مؤدب مع القرآن، بمعنى أنه لم يدرس مقامات لكنه كان صوته يخلق حالة من الخشوع الكبير للمستمعين.

وروى علي جمعة قصة التحاقه بالإذاعة، حيث عرض عليه تقديمه في الإذاعة ورفض ومن ثم أرسلوا له لجنة من الإذاعة لتسمعه من الخبراء لكي تقنعه بالعمل في الإذاعة وتسجيل حلقات من تلاوة القرآن الكريم إلا أنه رفض للمرة الثانية ثم أقنعه صديق له ووافق، وعرضت الإذاعة على والده أيضاً لكنه رفض وقال «كفاية واحد من عائلة المنشاوي.. كان يخافوا من الشهرة والسمعة».