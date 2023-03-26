«القاهرة الإخبارية» تعرض أبرز بنود مقترح قانون الهجرة بفرنسا
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تفصيليًا عن أهم بنود مقترح قانون الهجرة بفرنسا.
وجاءت أبرز البنود المقترحة في القانون والذي أثار جدلًا كبيرًا كالتالي.
- تفاصيل مقترح قانون الهجرة الجديد بفرنسا
- منح إقامة 3 سنوات لمن يعمل 8 شهور متصلة
- منح تصاريح عمل لعام واحد للمهاجرين غير الشرعيين
- السماح لطالبي اللجوء بالعمل مباشرة بعد التقديم
- تسهيل قيام قاضٍ واحد بالنظر في طلبات اللجوء
- من المتوقع أن يشمل المقترح اللاجئين الأفغان
- إتقان الحد الأدنى من الفرنسية شرط الإقامة
- تشديد الرقابة على التوظيف لمن لا يملكون إقامة
- تعزيز سلطات المحافظات في أوامر مغادرة الأراضي
- القانون واجه انتقادًا بأنه يفتح الباب لموجة هجرات
- يسعى القانون لطرد الأجانب المصنفين خطرًا على النظام العام