«القاهرة الإخبارية» تعرض أبرز بنود مقترح قانون الهجرة بفرنسا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تفصيليًا عن أهم بنود مقترح قانون الهجرة بفرنسا.

وجاءت أبرز البنود المقترحة في القانون والذي أثار جدلًا كبيرًا كالتالي.

- تفاصيل مقترح قانون الهجرة الجديد بفرنسا