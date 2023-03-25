السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المنتخب الأوليمبى بالزى التقليدى فى مواجهة زامبيا غدًا

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأوليمبي ونظيره الزامبي المقرر لها غدًا الأحد بمدينة نيدولا، عن ارتداء المنتخب المصري الزي التقليدي "الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجوارب السوداء"، بينما يرتدي الحارس اللون الأصفر كاملًا.

فى المقابل يرتدى زامبيا الزي البرتقالى "فانلة وجوارب" بينما يكون لون الشورت أسود ويرتدي حارس زامبيا اللون الأزرق كاملًا.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين فى إطار منافسات العودة الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز الأولى مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى ملحق الأوليمبياد.

حضر الاجتماع الفني كل من: محمود حرب المدير الإداري ود. طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبدالعزيز المنسق الإعلامي وعيد سليمان مسئول المهمات.

المنتخب الأوليمبي مباراة مصر وزامبيا منتخب مصر تصفيات أوليمبياد باريس

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